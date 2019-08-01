Волкер: РФ не подает признаков о планах освободить моряков

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не подает признаков того, что она собирается освободить незаконно задержанных в Азовском море 24-х украинских моряков. Об этом Волкер сказал в интервью Тиждень.ua.

"Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах", - заявил спецпредставитель.

По его словам, действия и отношение России к морякам абсолютно незаконное: "Международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать. И ведут себя с ними без уважения, как это должно быть".

Волкер считает, что Москва в который раз затягивает судебный процесс, чтобы и дальше их удерживать.

"Сначала рассмотрение должно было начаться в апреле, потом был июль, а теперь уже октябрь. Это недопустимо. И это действительно утраченная возможность для России, потому что можно было нарастить динамику в вопросе обмена военнопленными и установления мира", - сказал Волкер.

17 июля сообщалось, что всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам еще на три месяца продлили арест.