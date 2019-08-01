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Волкер: РФ не подает признаков о планах освободить моряков

Волкер: РФ не подает признаков о планах освободить моряков - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 14:35

Спецпредставитель Госдепа США заявляет, что Россия специально затягивает судебные процессы над украинскими моряками, чтобы не освобождать их

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не подает признаков того, что она собирается освободить незаконно задержанных в Азовском море 24-х украинских моряков. Об этом Волкер сказал в интервью Тиждень.ua

"Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах", - заявил спецпредставитель.

По его словам, действия и отношение России к морякам абсолютно незаконное: "Международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать. И ведут себя с ними без уважения, как это должно быть". 

Волкер считает, что Москва в который раз затягивает судебный процесс, чтобы и дальше их удерживать.  

"Сначала рассмотрение должно было начаться в апреле, потом был июль, а теперь уже октябрь. Это недопустимо. И это действительно утраченная возможность для России, потому что можно было нарастить динамику в вопросе обмена военнопленными и установления мира", - сказал Волкер. 

17 июля сообщалось, что всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам еще на три месяца продлили арест.

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Курт Волкер азовское море украинские моряки
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