Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.02.2019, 14:30

"Вооруженные провокации": украинцев в Тбилиси выпустили из СИЗО

"Вооруженные провокации": украинцев в Тбилиси выпустили из СИЗО - Фото
Фото: Facebook Семена Семенченко

Семенченко говорит, что "вооруженные провокации" оказались фейком"

Реклама
Реклама

Украинские граждане, которых в Тбилиси обвиняют в незаконном хранении оружия и подготовке вооруженных провокаций, вышли на свободу. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Семен Семенченко, который в момент задержания украинцев в декабре 2018 года также находился в Тбилиси.

По его словам, Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинцам.

Реклама

Семенченко написал, что их обвиняют "в хранении оружия и подготовке "вооруженных провокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии".

"Вооруженные провокации" оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог", - написал Семенченко.

В начале декабря в Грузии задержали граждан Украины, которые, по данным грузинской стороны, намеревались участвовать в протестах против новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, организованных оппозицией.

Семенченко заявил, что часть задержанных являются добровольцами батальона Донбасс. Сам он, по его словам, приехал в качестве наблюдателя.

При этом первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко со ссылкой на ответ спикера Рады Андрея Парубия сообщила, что Семенченко незаконно использовал дипломатический паспорт для поездки в Грузию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Грузия, оппозиция, провокация, Саломе Зурабишвили, семен семенченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 