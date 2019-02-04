"Вооруженные провокации": украинцев в Тбилиси выпустили из СИЗО

Фото: Facebook Семена Семенченко

Украинские граждане, которых в Тбилиси обвиняют в незаконном хранении оружия и подготовке вооруженных провокаций, вышли на свободу. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Семен Семенченко, который в момент задержания украинцев в декабре 2018 года также находился в Тбилиси.

По его словам, Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинцам.

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Семенченко написал, что их обвиняют "в хранении оружия и подготовке "вооруженных провокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии".

"Вооруженные провокации" оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог", - написал Семенченко.

В начале декабря в Грузии задержали граждан Украины, которые, по данным грузинской стороны, намеревались участвовать в протестах против новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, организованных оппозицией.

Семенченко заявил, что часть задержанных являются добровольцами батальона Донбасс. Сам он, по его словам, приехал в качестве наблюдателя.

При этом первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко со ссылкой на ответ спикера Рады Андрея Парубия сообщила, что Семенченко незаконно использовал дипломатический паспорт для поездки в Грузию.