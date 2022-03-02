Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Макаров Киевской области – Залужный
02.03.2022, 18:00
Сегодня, 2 марта, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Макаров Киевской области. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"14 ОМБр имени князя Романа Великого и 95 ОДШБр освободили Макаров Киевской области и закрепились там", – написал Залужный.
- Ранее сегодня сообщалось, что одна из бригад ВСУ закрепляется на окраинах временно оккупированной Горловки Донецкой области, впервые с начала российского вторжения украинские войска начинают наступление.
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