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Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Макаров Киевской области – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 18:00

Сегодня, 2 марта, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Макаров Киевской области. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"14 ОМБр имени князя Романа Великого и 95 ОДШБр освободили Макаров Киевской области и закрепились там", – написал Залужный.

  • Ранее сегодня сообщалось, что одна из бригад ВСУ закрепляется на окраинах временно оккупированной Горловки Донецкой области, впервые с начала российского вторжения украинские войска начинают наступление. 

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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война макаров
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