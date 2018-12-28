Воронченко: Катера Island прибудут раньше, чем планировалось

Игорь Воронченко (фото - navy.mil.gov.ua)

Украина получит патрульные катера класса Island, которые передали США, в июле 2019 года. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle.

По словам адмирала, в данный момент продолжается подготовка экипажей, уже согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе. Также откорректированы и последние мероприятия, которые должны предпринять в ВМС ВСУ, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину.

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По первоначальному плану, корабли должны были прибыть в Украину в августе-сентябре 2019 года.

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27 сентября 2018 года на базе Береговой охраны армии США в Балтиморе состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island.