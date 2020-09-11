Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 сентября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. НАЙЕМ: ГЛАВА УКРОБОРОНПРОМА НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ. Айварас Абромавичус, генеральный директор государственного концерна Укроборонпром, написал заявление об отставке (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ НОВЫЙ РЕКОРД: ВПЕРВЫЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 3000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За прошедшие сутки в Украине выявили 3144 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2582). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране (подробнее).

3. МВФ ОБ УКРАИНЕ: НЕЗАВИСИМОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОРГАНОВ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА. Развитие программы Международного валютного фонда по финансовой поддержке Украины будет зависеть от того, удастся ли антикоррупционным органам (НАБУ, САП и ВАКС) сохранить свою независимость (подробнее).

4. "ЭКОНОМИКА ПРИХОДИТ В СЕБЯ ПОСЛЕ НОКДАУНА". ПАДЕНИЕ ВВП УКРАИНЫ ЗАМЕДЛИЛОСЬ. Падение ВВП за январь-июль составило 6,2%, тогда как за январь-июнь падение было 6,5% (подробнее).

5. СУРКИСЫ ПОДАЛИ В СУД НА ИНВЕСТБАНКИРА ФУРСУ ИЗ-ЗА ЕГО КОММЕНТАРИЕВ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ KROLL. Игорь, Григорий и Рахмиль Суркис подали иск против инвестбанкира из Dragon Capital Сергея Фурсы о защите чести и достоинства (подробнее).

6. БУСЛАВЕЦ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИМПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ: ЭТО НЕДОПУСТИМО ДАЖЕ В МЫСЛЯХ. Исполняющая обязанности министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец выступила против возобновления импорта электроэнергии из России и Беларуси (подробнее).

7. СБУ ОТКРЫЛА ПРОТИВ ПОРОШЕНКО 15 НОВЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ – АДВОКАТЫ. По словам адвоката, дела против пятого президента открыты по многим статьям: от госизмены до присвоения имущества (подробнее).

8. КОЛОМОЙСКИЙ ПОЛУЧИТ ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ И ДРУГИЕ МЕДИА КУРЧЕНКО. Агентство по поиску и менеджменту активов (АРМА) определило ООО "1 + 1 Интернет" победителем конкурса по управлению активами Украинского Медиа Холдинга (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Говорят данные | Ешь, смотри, учись: как шесть ковидных месяцев изменили привычки украинцев

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.