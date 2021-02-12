Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 февраля

1. КОМИССИЯ ПО АЗАРТНЫМ ИГРАМ ВЫДАЛА ЕЩЕ ДВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ИНТЕРНЕТ-КАЗИНО. КТО ПОЛУЧИЛ. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии на проведение азартных игр компаниям Париматч и Геймдев (подробнее).

2. В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ХОЛДИНГ. ГК "Укроборонпром" создаст отдельный холдинг для предприятий, которые имеют стратегическое значение для обороноспособности Украины. Он будет называться "Оборонные системы Украины" (подробнее).

3. В США ПРОДАЛИ НЕБОСКРЕБ КОМПАНИИ КОЛОМОЙСКОГО. Американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым (подробнее).

4. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОН, БЛОКИРУЮЩИЙ ВОЗВРАТ ПРИВАТБАНКА КОЛОМОЙСКОМУ. Европейский парламент приветствует принятый Верховной Радой в мае 2020 года закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (подробнее).

5. УКРАИНА ВНОВЬ ЗАПРОСИЛА У РОССИИ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. НА ЭТОТ РАЗ БОЛЬШЕ 1000 МВТ-Ч. Украина, в пятницу, 12 февраля, импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России. Данные приведены на официальном сайте НЭК "Укрэнерго" (подробнее).

6. УКРАИНА И SPACEX ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАПУСКЕ СПУТНИКА. Украина ведет переговоры с космической компанией SpaceX (CEO – Илон Маск) о запуске на околоземную орбиту украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)" (подробнее).

7. В УКРАИНЕ ОБВАЛИЛАСЬ ОПТОВАЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. С 8 по 13 февраля цены на электроэнергию для промпортебителей на оптовом рынке на "сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) снизилась на 27,4% – с 1633,2 грн до 1282 грн/мВт-ч (подробнее).

8. КАБМИН ОДОЛЖИЛ 320 МЛН ЕВРО НА ВАКЦИНУ ОТ COVID-19 И АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ. Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 млн евро на закупку вакцины от COVID-19 и 270 млн евро на модернизацию аэропорта Борисполь (подробнее).

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Вадим Ребрина

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