UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 февраля

12.02.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 февраля - Фото

1. КОМИССИЯ ПО АЗАРТНЫМ ИГРАМ ВЫДАЛА ЕЩЕ ДВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ИНТЕРНЕТ-КАЗИНО. КТО ПОЛУЧИЛ. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии на проведение азартных игр компаниям Париматч и Геймдев (подробнее).

2. В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ХОЛДИНГ. ГК "Укроборонпром" создаст отдельный холдинг для предприятий, которые имеют стратегическое значение для обороноспособности Украины. Он будет называться "Оборонные системы Украины" (подробнее).

3. В США ПРОДАЛИ НЕБОСКРЕБ КОМПАНИИ КОЛОМОЙСКОГО. Американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым (подробнее).

4. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОН, БЛОКИРУЮЩИЙ ВОЗВРАТ ПРИВАТБАНКА КОЛОМОЙСКОМУ. Европейский парламент приветствует принятый Верховной Радой в мае 2020 года закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (подробнее).

5. УКРАИНА ВНОВЬ ЗАПРОСИЛА У РОССИИ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. НА ЭТОТ РАЗ БОЛЬШЕ 1000 МВТ-Ч. Украина, в пятницу, 12 февраля, импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России. Данные приведены на официальном сайте НЭК "Укрэнерго" (подробнее).

6. УКРАИНА И SPACEX ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАПУСКЕ СПУТНИКА. Украина ведет переговоры с космической компанией SpaceX (CEO – Илон Маск) о запуске на околоземную орбиту украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)" (подробнее).

7. В УКРАИНЕ ОБВАЛИЛАСЬ ОПТОВАЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. С 8 по 13 февраля цены на электроэнергию для промпортебителей на оптовом рынке на "сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) снизилась на 27,4% – с 1633,2 грн до 1282 грн/мВт-ч (подробнее).

8. КАБМИН ОДОЛЖИЛ 320 МЛН ЕВРО НА ВАКЦИНУ ОТ COVID-19 И АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ. Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 млн евро на закупку вакцины от COVID-19 и 270 млн евро на модернизацию аэропорта Борисполь (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Команда | Устали без живого общения? Мы тоже. 5 оригинальных способов тимбилдинга на удаленке

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 