Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 октября
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1. КОРОНАВИРУС. УКРАИНА ВОШЛА В ТОП-10 СТРАН МИРА ПО УМЕРШИМ БОЛЬНЫМ COVID-19 ЗА СУТКИ. За время пандемии коронавируса в мире выявили уже больше 40 млн заболевших. Умерли более 1,1 млн больных COVID-19 (подробнее).
2. СУД ВВЕЛ ПРОЦЕДУРУ САНАЦИИ ДНЕПРОВСКОГО МЕТКОМБИНАТА РОССИЙСКОГО ВЭБА И СЕРГЕЯ ТАРУТЫ. Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве Днепровского металлургического комбината ввел процедуру санации (подробнее).
3. МЕДВЕДЧУК ДОБИВСЯ ЗАБОРОНИ КНИГИ ПРО СТУСА. ВИДАВНИЦТВО ПОДАСТЬ АПЕЛЯЦІЮ – ЗАЯВА. 19 жовтня суд частково задовільнив позов Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat. Vivat подає апеляцію (подробнее).
4. ВЕРХОВНАЯ РАДА РАССМОТРИТ БЮДЖЕТ НЕ РАНЬШЕ 3 НОЯБРЯ – ДЕПУТАТ. Верховная Рада сможет взяться за госбюджет на 2021 год не раньше ноября, предварительно законопроект в первом чтении планируют рассмотреть 3 ноября (подробнее).
5. НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА ЗАПОРОЖЬЕ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПАССАЖИРОВ – ФОТО. Новый терминал пока обслуживает внутренние рейсы (подробнее).
6. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПРЕКРАТИЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ В РЯДЕ ГОРОДОВ: СПИСОК. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (подробнее).
7. ЧТО ЖДЕТ МИР ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ. IBM НАЗВАЛА ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОИЗОЙДУТ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Компания IBM назвала пять ключевых областей, в которых в ближайшие пять лет произойдут значимые изменения для общества и бизнеса (подробнее).
8. МИНЗДРАВ ПРОСИТ ПЕРЕВЕСТИ НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ ВСЕХ, КТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ ИЗ ДОМА. В Минздраве просят руководителей предприятий не собирать сотрудников на совещания и встречи (подробнее).
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