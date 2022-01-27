Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 января

1. КАНАДА УСИЛИТ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ: БОЛЬШЕ ИНСТРУКТОРОВ, РАЗВЕДДАННЫХ, НЕЛЕТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Канада расширяет помощь Украине на фоне угрозы российского вторжения: в частности, Оттава увеличит число канадских инструкторов, будет предоставлять нелетальное оборудование, разведданные и поддержку в борьбе с кибератаками (подробнее).

2. В ДНЕПРЕ СОЛДАТ РАССТРЕЛЯЛ ВОЕННЫХ И СБЕЖАЛ: ПОГИБЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК, ОБЪЯВЛЕНА СПЕЦОПЕРАЦИЯ. В Днепре на заводе Южмаш солдат-срочник расстрелял караул Нацгвардии и сбежал с оружием, погибли пять человек, еще пятеро были ранены. Злоумышленник задержан (подробнее).

3. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 НЕ СДВИНЕТСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ, ЕСЛИ РОССИЯ ВТОРГНЕТСЯ В УКРАИНУ – ГОСДЕП. Если Россия совершит вторжение в Украину, то российский газопровод Северный поток-2 не будет реализован, сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс (подробнее).

4. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОТРАТИТ НА КОНСУЛЬТАНТОВ 300 МЛН ГРН. Филиал Укрзализныци "Пассажирская компания" объявил тендер на привлечение консультанта, который должен помочь ему модернизировать вертикаль пассажирских перевозок. На сайте Prozorro. Продажи сообщается, что стартовая цена закупки – 304,5 млн грн (подробнее).

5. ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ: В 2022 ГОДУ СМАРТФОНЫ ПОДОРОЖАЮТ НА 10-20%. В 2021 году смартфоны подорожали, и этот тренд продолжится в 2022 году, сообщило аналитическое агентство Counterpoint (подробнее).

6. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГАРАНТИЮ С 2026 ГОДА – ТРЕТЬЯКОВА. Верховная Рада разрабатывает механизм страхования пенсионных накоплений в негосударственных фондах (подробнее).

7. МИЛЛИОНЫ САЙТОВ 28 ЯНВАРЯ ПОДВЕРГНУТСЯ РИСКУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗ-ЗА ОТЗЫВА СЕРТИФИКАТОВ. Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt 28 января отзовет часть сертификатов SSL/TLS, выпущенных за последние 90 дней. Эти сертификаты обеспечивают защиту передачи данных между узлами в сети. Они задействованы в работе сайтов, электронной почты и браузеров (подробнее).

8. ЗА ПОЛЦЕНЫ. КИЕВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОНМАШ ПРОДАЛИ ВО ВТОРОЙ РАЗ. Фонд госимущества на приватизационном аукционе повторно продал завод Электронмаш в Киеве (подробнее).

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Вадим Ребрина

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