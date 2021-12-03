Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 декабря

1. WORLD SOCCER УДАЛИЛ СТАТЬЮ ОБ "ОФШОРНЫХ" СХЕМАХ "ДИНАМО" КИЕВ: ОКАЗАЛАСЬ ФЕЙКОМ. Издатель британского журнала World Soccer – Kelsey Publishing Ltd. – удалил из всех онлайн-платформ статью о существовании якобы офшорных схем при выплате зарплат игрокам "Динамо" Киев из-за ложной информации (подробнее).

2. ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ В УКРАИНУ ЗАТРОНЕТ ВАЖНЫЕ ИНТЕРЕСЫ США И НАТО, ПРЕДОСТЕРЕГЛИ В ПЕНТАГОНЕ. Возможное новое вторжение России в Украину затронет важные интересы нацбезопасности США и НАТО, заявил во время полета из Сеула в Вашингтон глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли (подробнее).

3. META ПРЕДЛОЖИЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ СВОИХ ОБНАЖЕННЫХ ФОТО. Компания Meta (Facebook) предложила пользователям загрузить данные своих обнаженных фото для того, чтобы препятствовать их распространению (подробнее).

4. СХЕМЫ: ТЭС АХМЕТОВА СКРЫЛА МАСШТАБ АВАРИИ И ПРИЧИНИЛА ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. ДТЭК ОТВЕТИЛ. В результате аварии, произошедшей в начале ноября на Бурштынской теплоэлектростанции, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова, в окружающую среду могло попасть угрожающее количество мышьяка (подробнее).

5. СТРАХОВЩИКИ ЗАРАБОТАЛИ ПОЧТИ 2 МЛРД ГРН С НАЧАЛА ГОДА. ТОП-10 КОМПАНИЙ ПО ПРИБЫЛИ. За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль страхового сектора составила почти 2 млрд грн (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА (НЕ) РАЗБЛОКИРОВАЛА ПОДПИСАНИЕ "АНТИАХМЕТОВСКОГО" ЗАКОНА. Депутаты Верховной Рады не поддержали ни один из 13 проектов постановлений об отмене решения о принятии во втором чтении законопроекта №5600 об изменениях в налоговый кодекс (подробнее).

7. БЕЛАВИА ПОТЕРЯЛА ПОЛОВИНУ СВОИХ САМОЛЕТОВ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ ЕС. Воздушный флот беларуcкого национального авиаперевозчика Белавиа сократился до 15 самолетов после введения санкций со стороны Европейского Союза (подробнее).

8. В ЭТОМ ГОДУ НА "ТЫСЯЧУ ЗЕЛЕНСКОГО" МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 8 МЛН УКРАИНЦЕВ – ШМЫГАЛЬ. В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев (подробнее).

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Вадим Ребрина

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