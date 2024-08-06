Восстановление Охматдета. После скандалов МОЗ принял положение о Совете для контроля

Министерство здравоохранения утвердило положение о Совете по контролю восстановления разрушенных и поврежденных зданий Национальной детской специализированной больницы Охматдет. Ведомство утверждает, что это обеспечит общественный контроль за проведением восстановления – в частности по отбору подрядчиков.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Совет по восстановлению – это специально созданный орган, который должен обеспечивать участие общественности и контроль за проведением возобновления работы Охматдета после российской атаки. Речь идет о контроле использования денег, собранных на восстановление детской больницы.

Минздрав анонсирует, что этот Совет будет обеспечивать контроль общественности за всеми процессами восстановления – в частности насчет прозрачности и доброчестности при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса Охматдета.

Этот совет будет состоять из 15 человек – и персональный состав должен утвердить Минздрав своими приказами в два этапа.

На первом этапе предусмотрено следующее распределение мест:

→ шесть человек из числа благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, и организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму собранных денег (они должны дать согласие на участие в деятельности Совета по восстановлению);

→ один человек от Министерства здравоохранения;

→ один человек от Охматдета.

Во время второго этапа планируют отобрать семь представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, работающих в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников этой же области или в сфере архитектуры и градостроительства.

Выбранные на первом этапе люди будут проводить отбор для второго этапа – будет рассмотрение поданных заявок и рейтинговое голосование.

Минздрав отметил, что объявление о начале приема заявок для второго этапа "в ближайшее время" должно появиться на сайте ведомства – с критериями отбора уже можно ознакомиться в принятом положении.

Сейчас в Совет в первую очередь предложат войти представителям благотворителей, учитывая размер их вклада и участие в организацию сбора.

Утром 8 июля 2024 года россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет в центре города.

22 июля б лаготворительный фонд "Охматдет – Здоровое детство" объявил победителя тендера на неотложный ремонт фасада и внутренней отделки больницы.

тендера на неотложный ремонт фасада Победителем стала малоизвестная запорожская компания "Буд-Технолоджи" с одним из самых дорогих предложений на 307,45 млн грн (без НДС).

запорожская компания "Буд-Технолоджи" с одним из самых дорогих предложений на 307,45 млн грн (без НДС). К тому же на Prozorro появились тендеры на услуги по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на сумму 5,2 млн грн и на инженерно-консультационные услуги на сумму 9,3 млн грн. Глава Минздрава заверил, что по всем этим тендерам договоров не будет.

После скандала 2 августа МОЗ анонсировал уже новый тендер на Prozzoro, его должны провести в течение 7-16 дней.

Читайте также: "Поднять планку требований, чтобы выжить". Россия ударила по Охматдету: что дальше