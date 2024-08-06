Відновлення Охматдиту. Після скандалів МОЗ ухвалив положення щодо контролювальної Ради

Міністерство охорони здоров'я затвердило положення про Раду з контролю відновлення зруйнованих та пошкоджених будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит. Відомство стверджує, що це забезпечить громадський контроль над проведенням відновлення – зокрема щодо відбору підрядників.

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Рада з відновлення – це спеціально створений орган, який має забезпечувати участь громадськості та контроль за проведенням відновлення роботи Охматдиту після російської атаки. Йдеться про контроль за використанням грошей, зібраних на відновлення дитячої лікарні.

МОЗ анонсує, що ця Рада забезпечуватиме контроль громадськості за всіма процесами відновлення – зокрема щодо прозорості та доброчесності під час вибору підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту.

Ця рада буде складатися з 15 людей – і персональний склад має затвердити МОЗ своїми наказами у два етапи.

У першому етапі передбачено такий розподіл місць:

→ шестеро осіб з-поміж благодійників, котрі зробили найбільші пожертви, та організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму зібраних коштів (вони мають дати згоду на участь у діяльності Ради з відновлення);

→ одна людина від Міністерства охорони здоров'я;

→ одна особа від Охматдиту.

Під час другого етапу планують відібрати сім представників громадських об'єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, котрі працюють у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку галузі охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників цієї ж царини або у сфері архітектури та містобудування.

Обрані на першому етапі люди будуть проводити відбір для другого етапу – буде розгляд поданих заявок та рейтингове голосування.

МОЗ зазначило, що оголошення про початок приймання заявок для другого етапу "найближчим часом" має з'явитися на сайті відомства – із критеріями відбору уже можна ознайомитися в ухваленому положенні.

Зараз до Ради першочергово запропонують увійти представникам благодійників, зважаючи на розмір їх внеску та участь в організації збору.

Вранці 8 липня 2024 року росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит у центрі міста.

22 липня б лагодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" оголосив переможця тендеру на невідкладний ремонт фасаду та внутрішнього опорядження лікарні.

тендеру на невідкладний ремонт фасаду Переможцем стала маловідома запорізька компанія "Буд-Технолоджі" з однією із найдорожчих пропозицій на 307,45 млн грн (без ПДВ).

запорізька компанія "Буд-Технолоджі" з однією із найдорожчих пропозицій на 307,45 млн грн (без ПДВ). До того ж на Prozorro зв'явилися тендери на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на суму 5,2 млн грн та на інженерно-консультаційні послуги на суму 9,3 млн грн. Голова Міністерства запевнив, що за всіма цими тендерами договорів не буде.

Після скандалу 2 серпня МОЗ анонсував вже новий тендер на Prozzoro, його мають провести упродовж 7-16 днів.

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