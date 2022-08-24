Восстановление отношений с Россией будет катастрофой – министр из Британии

Восстановление отношений с Россией стало бы катастрофой для евроатлантической безопасности, война должна закончиться на условиях Украины. Об этом заявил Sky News министр Вооруженных Сил Великобритании Джеймс Хиппи.

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Восстановление отношений с Россией сейчас, возможно, и было бы самым простым решением в борьбе с повышением стоимости жизни, но такой шаг повлияет на безопасность всего через несколько лет и усугубит проблему, считает чиновник.

"Все, что я видел за последние шесть месяцев, говорит мне о том, что это будет катастрофой для безопасности в Евро-Атлантике", – сказал он.

По его словам, РФ может попытаться расширить свои амбиции за пределы Украины на территорию НАТО, например, в страны Балтии.

"На горизонте не 10, 15 или 20 лет, а в течение всего нескольких лет мы окажемся в ситуации, когда ободрившаяся Россия будет создавать проблемы стоимости жизни, которые в 100 раз хуже, чем те, что мы наблюдаем сейчас", – считает Хиппи.

Запад должен оставаться с Украиной, чтобы война закончилась на условиях президента Владимира Зеленского, говорит министр. "Какой бы ни была краткосрочная боль и затраты, мы создадим условия для безопасности в Евро-Атлантике", – объяснил он.

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Марк Сировой

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