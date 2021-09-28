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Восстановленным люстрированным прокурорам выплачивают "ужасные" компенсации – Венедиктова

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 13:39
Восстановленным люстрированным прокурорам выплачивают
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Прокуроры, которые были уволены по закону о люстрации и в результате реформы прокуратуры, активно восстанавливаются через суды и получают денежные компенсации. Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала размер выплат "ужасным", передает Укринформ.

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"Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, но они ужасные", – сообщила она на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине.

Венедиктова подчеркнула, что компенсации выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора.

Генпрокурор добавила, что в Украине происходит волна возвращений чиновников на должности не только после реформы прокуратуры, но и "решениями Верховного Суда из-за люстрации". Возобновление на должностях происходит не автоматически – кандидаты должны пройти переаттестацию.

Читайте также: "Реформа прокуратуры провалилась". Что нужно знать о последних решениях Венедиктовой

Елизавета Кумбер
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прокурор компенсация генпрокурор прокуратура люстрация выплата Ирина Венедиктова
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