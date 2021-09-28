Восстановленным люстрированным прокурорам выплачивают "ужасные" компенсации – Венедиктова
Прокуроры, которые были уволены по закону о люстрации и в результате реформы прокуратуры, активно восстанавливаются через суды и получают денежные компенсации. Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала размер выплат "ужасным", передает Укринформ.
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"Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, но они ужасные", – сообщила она на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине.
Венедиктова подчеркнула, что компенсации выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора.
Генпрокурор добавила, что в Украине происходит волна возвращений чиновников на должности не только после реформы прокуратуры, но и "решениями Верховного Суда из-за люстрации". Возобновление на должностях происходит не автоматически – кандидаты должны пройти переаттестацию.
- В ноябре 2020-го президент Зеленский назначил люстрированного ранее экс-регионала Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА.
- В июле 2021-го Венедиктова назначила прокурором Киева Олега Кипера. Во времена президентства Виктора Януковича он занимал должность замначальника Главного следственного управления ГПУ, позднее попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры.
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