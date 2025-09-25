Вотум недоверия Кличко: депутат ЕС и соратник мэра оценили, есть ли голоса

Экс-секретарь Киевсовета заявил, что сейчас есть около 35 голосов из 80 необходимых для отстранения городского главы

Виталий Кличко (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Вотум недоверия мэру Киева Виталию Кличко вряд ли соберет необходимое количество голосов в городском совете столицы, заявил депутат от Европейской солидарности Леонид Емец. В то же время экс-секретарь Киевсовета и соратник мэра Владимир Бондаренко считает, что пока голосов недостаточно, но их будут собирать. Об этом политики рассказали для текста LIGA.net.

Относительно того, будет ли голосовать ЕС за выражение недоверия Кличко, Емец ответил: "Пока что вопрос для нас новый. За фракцию я точно говорить не могу".

Политик предположил, что сейчас "инициаторы проекта решения будут заниматься сбором голосов". Однако Емец выразил сомнение, хватит ли голосов, чтобы отстранить мэра от должности.

Чтобы принять такое решение, необходимо собрать 80 голосов из 120, отметил LIGA.net бывший секретарь Киевсовета и близкий соратник Кличко Бондаренко. В апреле чиновник уволился с должности после дела о "пленках" экс-депутата Дениса Комарницкого, а в июле получил подозрение.

По мнению Бондаренко, голосов "за" отстранение Кличко сейчас около 35.

"Никаких оснований, предусмотренных законом для такого недоверия, на сегодня нет. Однако есть желание. И, убежден, сейчас под этот проект будут собирать голоса. Кого-то давлением, кого-то уговорами, кого-то шантажом", – добавил экс-чиновник.

Он считает, что ситуация сделана, чтобы парализовать деятельность мэрии как таковой.