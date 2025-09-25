Вотум недовіри Кличку: депутат ЄС і соратник мера оцінили, чи є голоси

Екссекретар Київради заявив, що наразі є близько 35 голосів з 80 необхідних для усунення міського глави

Віталій Кличко (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Вотум недовіри меру Києва Віталію Кличку навряд чи збере необхідну кількість голосів у міській раді столиці, розповів депутат від Європейської солідарності Леонід Ємець. Водночас екссекретар Київради та соратник мера Володимир Бондаренко вважає, що наразі голосів недостатньо, але їх збиратимуть. Про це політики повідомили для тексту LIGA.net.

Стосовно того, чи голосуватиме ЄС за висловлення недовіри Кличку, Ємець відповів: "Поки що питання для нас нове. За фракцію я точно говорити не можу".

Політик припустив, що зараз "ініціатори проєкту рішення будуть займатися збором голосів". Однак Ємець висловив сумнів, чи вистачить голосів, щоб усунути мера з посади.

Щоб ухвалити таке рішення, необхідно зібрати 80 голосів зі 120, зауважив LIGA.net колишній секретар Київради та близький соратник Кличка Бондаренко. У квітні чиновник звільнився з посади після справи про "плівки" ексдепутата Дениса Комарницького, а в липні отримав підозру в іншому провадженні.

На думку Бондаренка, голосів "за" усунення Кличка наразі близько 35.

"Жодних підстав, передбачених законом для такої недовіри, на сьогодні немає. Проте є бажання. І, переконаний, зараз під цей проєкт будуть збирати голоси. Когось тиском, когось умовляннями, когось шантажем", – додав експосадовець.

Він вважає, що ситуація зроблена, аби паралізувати діяльність мерії як такої.