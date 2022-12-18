Война должна быть немедленно прекращена, и Украина должна победить – глава Европарламента

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что нужно больше помогать Украине оружием, финансами и гуманитарной поддержкой, а также введением новых санкций в отношении России. Об этом она сказала в интервью журналистам медиагруппы Funke, сообщает Deutsche Welle.

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"Эта война должна быть немедленно прекращена, и Украина должна в ней победить", – сказала Метсола.

Она подчеркнула, что это означает "больше помощи Украине оружием, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России".

Метсола также заявила, что "гордится поддержкой, которую мы (Евросоюз. – Ред.) предлагаем Украине с самого начала этой неоправданной войны", однако ЕС, по ее мнению, мог бы "сделать еще больше".

Глава Европарламента также поддержала создание специального трибунала для расследования военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине.

16 декабря Евросоюз ввел санкции еще против почти 200 россиян и юридических лиц в России за полномасштабное вторжение и войну России против Украины.

В тот же день первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС в рамках девятого пакета санкций внес в санкционный список 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, а также ввел большой список других ограничительных мер.

Сергій Бережний

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