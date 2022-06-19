Война может продлиться годы. НАТО продолжит поддерживать Украину – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война Украины против России может растянуться на годы, и Альянс продолжит поддерживать украинский народ. Об этом Столтенберг сказал в интервью Bild.

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Генсека НАТО спросили: "Говорят, надо готовиться к долгой войне. Сколько она продлится?"

"Никто не знает. Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если затраты высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие", – ответил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что затраты западных стран не идут ни в какое сравнение с той ценой, которую украинцам приходится платить каждый день –многими жизнями.

"И если Путин узнает в этой войне, что он может просто продолжать, как он это делал после войны 2008 года в Грузии и оккупации Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", – предупредил генсек Альянса.

Он заявил, что несмотря на то, что сейчас Россия на Донбассе ведет бои с нарастающей жестокостью, украинские военные оказывают мужественное сопротивление.

"С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет выбить путинские войска с Донбасса", – сказал Столтенберг и добавил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне.

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Наталия Медведева

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