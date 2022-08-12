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Война в Украине отбросила экономику России на четыре года за один квартал – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 02:08
Война в Украине отбросила экономику России на четыре года за один квартал – Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения и поставило ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории. Об этом сообщает Bloomberg.

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Экономика России, которая набирала обороты в начале 2022 года, во втором квартале начала сокращаться. 

Валовой внутренний продукт в РФ сократился впервые более чем за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

"Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к своим объемам 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики... Тем не менее, в 2023 году экономика потеряет еще 2%, поскольку европейский запрет на энергоносители снизит экспорт", – цитирует Bloomberg российского экономиста Александра Исакова.

Международные санкции нарушили торговлю и парализовали такие отрасли, как производство автомобилей, в то время как потребительские расходы остановились.

В Bloomberg отмечают, что хотя спад экономики пока оказывается менее резким, чем первоначально ожидалось, но, согласно прогнозам, в предстоящие кварталы спад усугубится.

"Кризис движется по очень плавной траектории, – сказал Bloomberg ведущий экономист по России в Банке ЦентроКредит Евгений Суворов. – Экономика достигнет своей нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года".

Банк России прогнозирует, что ВВП сократится на 7% в этом квартале и, возможно, еще больше в последние три месяца года. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

Противостояние вокруг поставок энергоресурсов в Европу создает новые риски для экономики. Ежемесячное снижение добычи нефти начнется уже в августе, по данным Международного энергетического агентства, которое прогнозирует, что к началу следующего года добыча нефти в России снизится примерно на 20%.

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Наталия Медведева
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