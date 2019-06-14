"Войск было больше, чем сейчас в Донбассе". Историк о взрыве ЧАЭС

Фото: кадр из сериала "Чернобыль"

СССР мобилизовал всю систему и не жалел ресурсов после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС, "одних военных там было больше, чем у современной Украины сейчас в Донбассе". Об этом рассказал украинско-американский историк Сергей Плохий, который написал книгу "Чернобыль", комментируя сериал о катастрофе на ЧАЭС от HBO, передает Hromadske.

"Это большое преступление, что столько людей туда прислали. Это вопрос здоровья, отношения системы к людям. И этот момент как раз был подхвачен очень хорошо создателями сериала", - сказал он.

Он также пояснил, что в реальности не было тотального контроля КГБ, офицеры которого "постоянно где-то ходят, кого-то выводят". Однако "была система контроля, атмосфера постоянного страха в обществе".

Историк также рассказал, что у людей, работавших в ночь катастрофы на станции "было ужасное чувство вины", хотя они и не сразу поняли масштабы произошедшего.

"Они действительно были готовы не только рисковать жизнью, но и отдать жизнь, чтобы отыграть это. Есть воспоминания многих операторов – когда они оказались в больнице из-за того, что уже не могли работать, то хотели вернуться назад, потому что там были люди, там была серьезная проблема", - отметил Плохий.

Он добавил, что были и люди, которые стали героями невольно – это пожарники. Однако они тренировались ликвидировать любые пожары, кроме ядерных. "Только когда они начала через 20-30 минут подать, начиналась рвота, тогда что-то заподозрили…", - рассказал историк. По его словам, пожарная часть на ядерной электростанции не была готова даже представить, что может быть ядерный взрыв такого масштаба.

Плохий также пояснил, какая на самом деле была роль в катастрофе главного инженера ЧАЭС Анатолия Дятлова и других руководителей станции.

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