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Войска России разрушили в Украине 3500 объектов инфраструктуры – МВД

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 23:34
Войска России разрушили в Украине 3500 объектов инфраструктуры – МВД - Фото
Обстрел жилого дома в Киеве (фото - МВД)

Войска России с начала войны разрушили в Украине 3500 объектов инфраструктуры. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

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По его словам, среди разрушенных объектов есть 230 объектов транспортной инфраструктуры и 165 – гражданской. Также разрушены 2700 домов, 72 учреждения образования, 10 учреждений социальной сферы, других объектов, в том числе зданий Госслужбы чрезвычайных ситуаций – более 400.

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Марк Сировой
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