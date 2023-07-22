Воздушные силы: Ночью уничтожено пять "шахедов" и девять разведывательных БпЛА

Ночью 22 июля Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами и использовала разведывательные беспилотники. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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"Российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все пять дронов-камикадзе уничтожены", – сообщили в ВС ВСУ.

Военные добавили, что за прошедшие сутки силы ПВО уничтожили девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Утром спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что над Одесской областью пролетели иранские дроны-камикадзе, которые были сбиты над Николаевской и Днепропетровской областями.

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