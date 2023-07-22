Повітряні сили: Вночі знищено п'ять "шахедів" та дев'ять розвідувальних БпЛА

Вночі 22 липня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами та використала розвідувальні безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

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"Російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п'ятьма ударними дронами Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі п'ять дронів-камікадзе знищено", – повідомили у ПС ЗСУ.

Військові додали, що минулої доби сили ППО знищили дев'ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Вранці речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що над Одеською областю пролетіли іранські дрони-камікадзе, збиті над Миколаївською та Дніпропетровською областями.

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