Повітряні сили: Вночі знищено п'ять "шахедів" та дев'ять розвідувальних БпЛА
22.07.2023, 09:21
Мисливці за "шахедами" (фото - Нацгвардія)
Вночі 22 липня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами та використала розвідувальні безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
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"Російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п'ятьма ударними дронами Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі п'ять дронів-камікадзе знищено", – повідомили у ПС ЗСУ.
Військові додали, що минулої доби сили ППО знищили дев'ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.
- Вранці речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що над Одеською областю пролетіли іранські дрони-камікадзе, збиті над Миколаївською та Дніпропетровською областями.
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