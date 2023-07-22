Одеса. Росіяни активізували розвідувальні безпілотники, атаки поки що на паузі
Російські окупанти активізували використання розвідувальних безпілотників у районі Одеси та області, ніч на 22 липня була порівняно спокійною. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Як кажуть одесити, порівняно з іншими ночами, які ми пережили, ця ніч була відносно спокійною", – сказала Гуменюк.
Вона розповіла, що зараз фіксується підвищена активність розвідувальних безпілотників російських окупантів.
"Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збирання інформації", – пояснила речниця ЗСУ.
Вона додала, що росіяни намагалися зібрати інформацію про припортову інфраструктуру, Сили оборони збили два БпЛА-розвідники.
За словами Гуменюк, уночі над Одеською областю пролетіли іранські дрони-камікадзе, які прямували до центру України. Три з них збили над Миколаївською областю та два – над Дніпропетровською.
"Це невелика хвиля "шахедів", яка більшою мірою була спрямована на розвідку реагування Сил оборони", – зазначила речниця.
- Останні чотири дні російські окупанти масово обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136. У порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна.
- 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".
- 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.
- 21 липня на світанку Росія запустила "Калібри" по агропідприємству на Одещині, згоріло 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
- Вдень 21 липня Росія вдарила "Оніксами" на південь від Одеси – сім ракетних ударів по важливому об'єкту інфраструктури в Одеській області.
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