Одеса. Росіяни активізували розвідувальні безпілотники, атаки поки що на паузі

Російські окупанти активізували використання розвідувальних безпілотників у районі Одеси та області, ніч на 22 липня була порівняно спокійною. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Як кажуть одесити, порівняно з іншими ночами, які ми пережили, ця ніч була відносно спокійною", – сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що зараз фіксується підвищена активність розвідувальних безпілотників російських окупантів.

"Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збирання інформації", – пояснила речниця ЗСУ.

Вона додала, що росіяни намагалися зібрати інформацію про припортову інфраструктуру, Сили оборони збили два БпЛА-розвідники.

За словами Гуменюк, уночі над Одеською областю пролетіли іранські дрони-камікадзе, які прямували до центру України. Три з них збили над Миколаївською областю та два – над Дніпропетровською.

"Це невелика хвиля "шахедів", яка більшою мірою була спрямована на розвідку реагування Сил оборони", – зазначила речниця.

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