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Одеса. Росіяни активізували розвідувальні безпілотники, атаки поки що на паузі

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 07:51
Одеса. Росіяни активізували розвідувальні безпілотники, атаки поки що на паузі - Фото
Наталія Гуменюк (фото — її Facebook)

Російські окупанти активізували використання розвідувальних безпілотників у районі Одеси та області, ніч на 22 липня була порівняно спокійною. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Як кажуть одесити, порівняно з іншими ночами, які ми пережили, ця ніч була відносно спокійною", – сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що зараз фіксується підвищена активність розвідувальних безпілотників російських окупантів.

"Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збирання інформації", – пояснила речниця ЗСУ.

Вона додала, що росіяни намагалися зібрати інформацію про припортову інфраструктуру, Сили оборони збили два БпЛА-розвідники.

За словами Гуменюк, уночі над Одеською областю пролетіли іранські дрони-камікадзе, які прямували до центру України. Три з них збили над Миколаївською областю та два – над Дніпропетровською.

"Це невелика хвиля "шахедів", яка більшою мірою була спрямована на розвідку реагування Сил оборони", – зазначила речниця.

  • Останні чотири дні російські окупанти масово обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136. У порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна.
  • 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".
  • 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.
  • 21 липня на світанку Росія запустила "Калібри" по агропідприємству на Одещині, згоріло 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
  • Вдень 21 липня Росія вдарила "Оніксами" на південь від Одеси – сім ракетних ударів по важливому об'єкту інфраструктури в Одеській області.

Читайте також: Росія чотири дні поспіль атакувала Одесу та область: постраждала 21 людина – ОВА

Наталія Медведєва
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війнаНаталія Гуменюк
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