Одесса. Россияне активизировали разведывательные беспилотники, атаки пока на паузе

Российские оккупанты активизировали использование разведывательных беспилотников в районе Одессы и области, ночь на 22 июля была сравнительно спокойной. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Как говорят одесситы, в сравнении с другими ночами, которые мы пережили, эта ночь была относительно спокойной", – сказала Гуменюк.

Она рассказала, что сейчас фиксируется повышенная активной разведывательных беспилотников российских оккупантов.

"Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации", – пояснила спикер ВСУ.

Она добавила, что россияне пытались собрать информацию о припортовой инфраструктуре, Силы обороны сбили два БпЛА-разведчика.

По словам Гуменюк, ночью над Одесской областью пролетели иранские дроны-камикадзе, которые направлялись в центр Украины. Три из них сбили над Николаевской областью и два – над Днепропетровской.

"Это небольшая волна "шахедов", которая в большой мере была направлена на разведку реагирования Сил обороны", – отметила спикер.

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