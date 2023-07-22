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Одесса. Россияне активизировали разведывательные беспилотники, атаки пока на паузе

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 07:51
Одесса. Россияне активизировали разведывательные беспилотники, атаки пока на паузе - Фото
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

Российские оккупанты активизировали использование разведывательных беспилотников в районе Одессы и области, ночь на 22 июля была сравнительно спокойной. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Как говорят одесситы, в сравнении с другими ночами, которые мы пережили, эта ночь была относительно спокойной", – сказала Гуменюк.

Она рассказала, что сейчас фиксируется повышенная активной разведывательных беспилотников российских оккупантов.

"Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации", – пояснила спикер ВСУ.

Она добавила, что россияне пытались собрать информацию о припортовой инфраструктуре, Силы обороны сбили два БпЛА-разведчика.

По словам Гуменюк, ночью над Одесской областью пролетели иранские дроны-камикадзе, которые направлялись в центр Украины. Три из них сбили над Николаевской областью и два – над Днепропетровской.

"Это небольшая волна "шахедов", которая в большой мере была направлена на разведку реагирования Сил обороны", – отметила спикер.

  • Последние четыре дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна.
  • 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
  • 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.
  • 21 июля на рассвете Россия запустила "Калибры" по агропредприятию в Одесской области, сгорело 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
  • Днем 21 июля Россия ударила "Ониксами" южнее Одессы – семь ракетных ударов по важному объекту инфраструктуры в Одесской области.

Читайте также: Россия четыре дня подряд атаковала Одессу и область: пострадал 21 человек – ОВА

Наталья Медведева
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войнаНаталья Гуменюк
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