Одесса. Россияне активизировали разведывательные беспилотники, атаки пока на паузе
Российские оккупанты активизировали использование разведывательных беспилотников в районе Одессы и области, ночь на 22 июля была сравнительно спокойной. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Как говорят одесситы, в сравнении с другими ночами, которые мы пережили, эта ночь была относительно спокойной", – сказала Гуменюк.
Она рассказала, что сейчас фиксируется повышенная активной разведывательных беспилотников российских оккупантов.
"Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации", – пояснила спикер ВСУ.
Она добавила, что россияне пытались собрать информацию о припортовой инфраструктуре, Силы обороны сбили два БпЛА-разведчика.
По словам Гуменюк, ночью над Одесской областью пролетели иранские дроны-камикадзе, которые направлялись в центр Украины. Три из них сбили над Николаевской областью и два – над Днепропетровской.
"Это небольшая волна "шахедов", которая в большой мере была направлена на разведку реагирования Сил обороны", – отметила спикер.
- Последние четыре дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна.
- 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
- 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.
- 21 июля на рассвете Россия запустила "Калибры" по агропредприятию в Одесской области, сгорело 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
- Днем 21 июля Россия ударила "Ониксами" южнее Одессы – семь ракетных ударов по важному объекту инфраструктуры в Одесской области.
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