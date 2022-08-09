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Воздушные силы: Нужно немало времени, чтобы поставить в строй Су-25 от Северной Македонии

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 15:19
Воздушные силы: Нужно немало времени, чтобы поставить в строй Су-25 от Северной Македонии - Фото
Юрий Игнат (Скриншот из видеозаписи)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального марафона прокомментировал сообщение о передаче Украине самолетов Су-25 Северной Македонией. Он подчеркнул, что этот процесс идет, но он непростой, и нужно немало времени, чтобы такая техника была в строю.

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В ответ на то, получила ли уже Украина самолеты от Северной Македонии, Игнат напомнил, что первоисточником этой информации было издание Северной Македонии, и подчеркнул, что подобные вещи "очень опасно озвучивать, потому что очень чувствительно сразу на это реагирует диктатор и страна-террорист".

Игнат отметил, что процесс передачи такой техники как тяжелые зенитно-ракетные системы и самолеты – в данном случае Су-25 – является непростым, так как нужно их как-то перевезти и поставить в строй.

"Пока что – в процессе. От первого заявления и до того, чтобы поставить в строй, – это немалое время. Будем надеяться, что скоро будут у нас в строю", – сказал спикер Воздушных сил.

На вопрос о том, есть ли у Украины понимание, в каком состоянии эти самолеты, Игнат ответил, что "на это и намекал", и должно пройти определенное время, прежде чем эти Су-25 появятся на вооружении украинских сил.

  • 29 июля Северна Македония заявила, что бесплатно передаст Украине танки Т-72.
  • 4 августа македонское издание MKD сообщило, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25. Скопье купила эти самолеты у Киева во время конфликта в Северной Македонии в 2001 году, тогда они совершили несколько боевых вылетов для поддержки пехоты. Тогда Игнат не смог подтвердить эту информацию.
  • 6 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Северная Македония поможет Украине танками и самолетами.
Оксана Житнюк
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самолет северная македония воздушные силы Юрий Игнат
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