Воздушные силы о ПВО россиян: Вся линейка Буков, Тор, Панцирь. Знаем обо всем и действуем

У армии РФ сейчас есть на вооружении большое количество средств противовоздушной обороны на временно захваченных территориях, однако украинские силы знают, где находятся эти противоракетные комплексы, и делают определенные шаги для противодействия им. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга 26 июля.

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По его словам, у оккупантов "очень большое количество" систем ПВО. Это вся линейка "буков" ("Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3"), "Тор", "ПанцирьЭ, С-300 и С-400.

Игнат подчеркнул, что эти системы ПВО размещены на временно оккупированных территориях Украины, однако украинские силы владеют всей информацией о том, где находятся эти комплексы.

"У нас работает разведка, мы знаем, где они есть, потому делаем определенные шаги для противодействия этим средствам", – сказал спикер командования Воздушных сил.

Он добавил, что система С-300 у россиян уже считается устаревшим комплексом, однако у армии РФ излишек этих ракет, потому она сейчас активно применяет их по наземным объектам.

По данным Воздушных сил, с начала полномасштабного вторжения россияне уже выпустили по Украине около 3000 ракет разных типов. Сейчас оккупанты все чаще применяют по позициям украинской армии и гражданским объектам старые советские ракеты – Х-59, Х-22, Х-31 и другие.

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Оксана Житнюк

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