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Воздушные силы о "рваных" ракетных атаках РФ: Могли бы больше – били бы больше. Нагнетают

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 16:48
Воздушные силы о
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Нетипичные для россиян обстрелы малым количеством ракет связаны, вероятно, с нехваткой оружия и попыткой РФ держать украинцев в напряжении перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Комментируя сегодняшнюю нетипичную ракетную атаку РФ с запуском всего четырех ракет, две из которых сбили силы противовоздушной обороны Украины, Игнат сказал, что оккупанты "несколько меняют тактику".

Он напомнил, что армия РФ уже начала запускать ракеты ночью, а теперь можно наблюдать и одиночные удары всего несколькими ракетами, чего, по словам Игната, давно не наблюдалось.

"Могли бы больше – обязательно ударили бы сильнее и большим количеством ракет, это очевидно. Враг сейчас нагнетает обстановку. Все сейчас говорят о приближающихся "сакральных датах" – 23 февраля и следующий день, годовщина вторжения на нашу землю", – сказал Игнат, отвечая на вопрос, с чем связано использование всего четырех ракет за раз и "рваный ритм" обстрелов – с подготовкой "к чему-то другому" или дефицитом оружия.

Он предположил, что в преддверии 23 и 24 февраля россияне хотят держать украинцев в напряжении, с чем связана и "непростая" ситуация на фронте на востоке.

Оксана Житнюк
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обстрел война воздушные силы ракетная атака Юрий Игнат
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