Воздушные силы о "рваных" ракетных атаках РФ: Могли бы больше – били бы больше. Нагнетают

Нетипичные для россиян обстрелы малым количеством ракет связаны, вероятно, с нехваткой оружия и попыткой РФ держать украинцев в напряжении перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя сегодняшнюю нетипичную ракетную атаку РФ с запуском всего четырех ракет, две из которых сбили силы противовоздушной обороны Украины, Игнат сказал, что оккупанты "несколько меняют тактику".

Он напомнил, что армия РФ уже начала запускать ракеты ночью, а теперь можно наблюдать и одиночные удары всего несколькими ракетами, чего, по словам Игната, давно не наблюдалось.

"Могли бы больше – обязательно ударили бы сильнее и большим количеством ракет, это очевидно. Враг сейчас нагнетает обстановку. Все сейчас говорят о приближающихся "сакральных датах" – 23 февраля и следующий день, годовщина вторжения на нашу землю", – сказал Игнат, отвечая на вопрос, с чем связано использование всего четырех ракет за раз и "рваный ритм" обстрелов – с подготовкой "к чему-то другому" или дефицитом оружия.

Он предположил, что в преддверии 23 и 24 февраля россияне хотят держать украинцев в напряжении, с чем связана и "непростая" ситуация на фронте на востоке.

Утром 18 февраля россияне выпустили по Украине четыре крылатые ракеты. Две из них удалось сбить, а прорвавшиеся сквозь ПВО нанесли удар по Хмельницкому.

Одна из российских ракет, которые РФ запустила в субботу по Хмельницкому, попала в военный объект.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.