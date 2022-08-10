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Воздушные силы: Ракетных атак РФ с воздуха ночью не было, тревоги были из-за артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 08:30
Воздушные силы: Ракетных атак РФ с воздуха ночью не было, тревоги были из-за артиллерии - Фото
Юрий Игнат (Скриншот из видеозаписи)

Ночь на 10 августа в Украине была относительно спокойной – ракетных ударов россияне не наносили, однако обстреливали прифронтовые украинские населенные пункты, предположительно, из реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

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По словам Игната, после ударов по временно оккупированному Крыму "все ждали, что будет акт возмездия".

"Но ракетные удары – они же не программируются за пять минут. Хотя с Россией все возможно. Мы за ночь не наблюдали в Воздушных силах вариантов ракетных атак с воздуха, но воздушные тревоги были объявлены в нескольких областях – это прифронтовые зоны, где, вероятно, работала реактивная артиллерия врага", – сказал Игнат.

Он отметил, что речь идет о Запорожской, Николаевской, Харьковской областях, где "фактически живут с воздушными тревогами".

  • Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 01:39, а в 01:45 мэр сообщил о взрывах.
  • 9 августа\, около 23:00, вблизи Запорожья был слышен звук взрыва. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сказал, что, по предварительной информации, это результат работы ПВО ВСУ, сбившей три ракеты. Также обстрелы в области были около 04:00. В результате вражеской атаки три дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. Одна женщина погибла. В ночь на 10 августа россияне также устроили массированный обстрел Днепропетровской области из "градов": погибли 11 человек

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Оксана Житнюк
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Крым РСЗО днепр ракета Запорожье Юрий Игнат
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