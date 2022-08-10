Воздушные силы: Ракетных атак РФ с воздуха ночью не было, тревоги были из-за артиллерии

Ночь на 10 августа в Украине была относительно спокойной – ракетных ударов россияне не наносили, однако обстреливали прифронтовые украинские населенные пункты, предположительно, из реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Игната, после ударов по временно оккупированному Крыму "все ждали, что будет акт возмездия".

"Но ракетные удары – они же не программируются за пять минут. Хотя с Россией все возможно. Мы за ночь не наблюдали в Воздушных силах вариантов ракетных атак с воздуха, но воздушные тревоги были объявлены в нескольких областях – это прифронтовые зоны, где, вероятно, работала реактивная артиллерия врага", – сказал Игнат.

Он отметил, что речь идет о Запорожской, Николаевской, Харьковской областях, где "фактически живут с воздушными тревогами".

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 01:39, а в 01:45 мэр сообщил о взрывах.

9 августа\, около 23:00, вблизи Запорожья был слышен звук взрыва. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сказал, что, по предварительной информации, это результат работы ПВО ВСУ, сбившей три ракеты. Также обстрелы в области были около 04:00. В результате вражеской атаки три дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. Одна женщина погибла. В ночь на 10 августа россияне также устроили массированный обстрел Днепропетровской области из "градов": погибли 11 человек.

Читайте также: "Паника до Урала". Взрывы в Крыму на военной авиабазе "Саки": что это значит

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.