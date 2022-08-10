Воздушные силы ВСУ: Судя по взрывам в Крыму, поражен склад авиационного вооружения россиян

В результате вчерашнего удара по авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму, судя по взрывам, был поражен склад авиационного вооружения, так как произошла серьезная детонация. Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире общенационального телемарафона.

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"По взрыву, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад авиационного вооружения. Потому что была серьезная детонация – значит склад таки поражен <…> Любой аэродром, выведенный из строя, – это очень хорошо. А еще, если дополнительно там уничтожен с десяток самолетов, – это будет вообще настоящая небольшая победа", – сказал он.

Игнат сообщил, что на данном аэродроме в Новофедоровке были размещены российские самолеты Су-30М, Су-24, Ил-76 и другие. Авиабазу "Саки" армия РФ использовала для обучения корабельной авиации высадке на палубу корабля, однако, как напомнил Игнат, авианосца у россиян нет – единственный российский авианосец, флагман Военно-морского флота РФ и Северного флота "Адмирал Кузнецов" "задымил уже все моря своей трубой".

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что любой находящийся на подлете к Украине аэродром является опасным, и с этого аэродрома каждые сутки взлетали самолеты оккупантов. Они уже не долетают к Змеиному, но круглосуточно патрулируют в Черном море.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было.

Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

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Оксана Житнюк

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