Воздушные силы сбили четыре самолета российских оккупантов

30 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре самолета, один БПЛА и две крылатые ракеты российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook командование ВС ВСУ.

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Как отмечается, 29 и 30 марта враг несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на востоке Украины.

Оккупанты совершали авианалеты в Харьковской области. Там украинские зенитчики уничтожили четыре вражеских самолета – по предварительной информации, истребители-бомбардировщики Су-34, а также один беспилотный летательный аппарат.

Также есть данные об ликвидации двух крылатых ракет врага на разных направлениях.

Украинская ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских оккупантов.

30 марта ВС ВСУ уничтожили такую технику врага:

- четыре самолета;

- одни БПЛА;

- две крылатые ракеты.

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Наталия Медведева

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