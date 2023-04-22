Возле Филиппин обнаружили затонувшее судно Montevideo Maru. Там погибло более 1000 пленных

Около Филиппин обнаружили японское торговое судно Montevideo Maru, которое затонуло в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлес.

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По его словам, судно было обнаружено у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон на глубине более четырех км в Южно-Китайском море.

Он отметил, что открытие положило конец одной из самых трагических глав в морской истории Австралии.

Судно перевозило около 1060 заключенных примерно из 16 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих, с бывшей австралийской территории Новой Гвинеи на остров Хайнань, который в то время был оккупированным японцами, когда американская подводная лодка торпедировала и потопила судно.

Затопление корабля произошло 1 июля 1942 года.

"Отсутствие местонахождения Montevideo Maru стало незавершенным делом для семей погибших", — заявил Марлес.

В начале апреля 2022 года сообщалось, что США, Британия и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия.

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Дмитро Гриниченко

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