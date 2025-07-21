Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров. Погибли три человека – фото, видео

Пожар на пароме (Фото: AP)

В Индонезии в море загорелся пассажирский паром KM Barcelona 5. Спасатели эвакуировали более 560 человек, трое погибли, сообщает АР.

По словам первого адмирала Фрэнки Пасуна Сихомбинга, начальника военно-морской базы Манадо, паром KM Barcelona 5 загорелся в полдень 22 июля, когда направлялся в столицу провинции Северный Сулавеси Манадо из порта Мелонгуане в районе островов Талауд в той же провинции.

По словам Сихомбинга, пожар, начавшийся на корме парома, ликвидировали за час.

Изначально на пароме было зарегистрировано только 280 пассажиров и 15 членов экипажа, но национальное агентство по спасению подтвердило, что было спасено 568 человек и найдено три тела, в том числе беременной женщины.

Вместимость парома составляет 600 человек. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.

УЖАСАЮЩИЕ СЦЕНЫ: Паром с 280 людьми вспыхнул у берегов Индонезии, вынуждая пассажиров прыгать в море. Спасатели спасли более 260 человек, поиски пропавших продолжаются. 18 раненых, включая детей. pic.twitter.com/C3NnE6tMKN - Breaking911 (@Breaking911) 20 июля 2025 г

По меньшей мере пять человек, включая беременную женщину, погибли после того, как в воскресенье у индонезийского побережья Сулавеси загорелся пассажирский паром. Судно KM Barcelona 5 направлялось в Манадо из Талауда, когда оно воспламенилось в водах Талисе. На данный момент спасены более 280 пассажиров и членов экипажа, при этом.. pic.twitter.com/ILyPP5roEl - Mid Day (@mid_day) 21 июля 2025 г