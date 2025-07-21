Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров. Погибли три человека – фото, видео
В Индонезии в море загорелся пассажирский паром KM Barcelona 5. Спасатели эвакуировали более 560 человек, трое погибли, сообщает АР.
По словам первого адмирала Фрэнки Пасуна Сихомбинга, начальника военно-морской базы Манадо, паром KM Barcelona 5 загорелся в полдень 22 июля, когда направлялся в столицу провинции Северный Сулавеси Манадо из порта Мелонгуане в районе островов Талауд в той же провинции.
По словам Сихомбинга, пожар, начавшийся на корме парома, ликвидировали за час.
Изначально на пароме было зарегистрировано только 280 пассажиров и 15 членов экипажа, но национальное агентство по спасению подтвердило, что было спасено 568 человек и найдено три тела, в том числе беременной женщины.
Вместимость парома составляет 600 человек. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.
УЖАСАЮЩИЕ СЦЕНЫ: Паром с 280 людьми вспыхнул у берегов Индонезии, вынуждая пассажиров прыгать в море. Спасатели спасли более 260 человек, поиски пропавших продолжаются. 18 раненых, включая детей. pic.twitter.com/C3NnE6tMKN- Breaking911 (@Breaking911) 20 июля 2025 г
По меньшей мере пять человек, включая беременную женщину, погибли после того, как в воскресенье у индонезийского побережья Сулавеси загорелся пассажирский паром. Судно KM Barcelona 5 направлялось в Манадо из Талауда, когда оно воспламенилось в водах Талисе. На данный момент спасены более 280 пассажиров и членов экипажа, при этом.. pic.twitter.com/ILyPP5roEl- Mid Day (@mid_day) 21 июля 2025 г
- 24 июня в Тихом океане затонул автовоз Morning Midas, он перевозил электромобили и загорелся.
- 2 июля вблизи курортного острова Бали в Индонезии затонул паром с 65 людьми на борту.
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