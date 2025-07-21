Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров. Погибли три человека – фото, видео
Пожар на пароме (Фото: AP)

В Индонезии в море загорелся пассажирский паром KM Barcelona 5. Спасатели эвакуировали более 560 человек, трое погибли, сообщает АР.

По словам первого адмирала Фрэнки Пасуна Сихомбинга, начальника военно-морской базы Манадо, паром KM Barcelona 5 загорелся в полдень 22 июля, когда направлялся в столицу провинции Северный Сулавеси Манадо из порта Мелонгуане в районе островов Талауд в той же провинции.

По словам Сихомбинга, пожар, начавшийся на корме парома, ликвидировали за час.

Изначально на пароме было зарегистрировано только 280 пассажиров и 15 членов экипажа, но национальное агентство по спасению подтвердило, что было спасено 568 человек и найдено три тела, в том числе беременной женщины.

Вместимость парома составляет 600 человек. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.

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