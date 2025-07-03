Возле Бали затонул паром: четверо погибших и десятки пропавших без вести – фото

Из 65 человек, находившихся на борту затонувшего судна в Индонезии, спасено 29. Еще четыре человека погибли. Поисковая операция продолжается

Поисково-спасательная операция в районе, где перевернулся поро́м (Фото: EPA / Индонезийское национальное агентство по поиску и спасению)

Поздно вечером 2 июля недалеко от курортного острова Бали в Индонезии затонул паром с 65 людьми на борту. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на поисково-спасательное агентство Индонезии.

Судно KMP Tunu Pratama Jaya затонуло почти через полчаса после выхода из порта Кетапанг в городе Баньюванги на Восточной Яве. Судно следовало в порт Гиллиманук на Бали.

В поисковых работах участвовали девять лодок, включая два буксира и два надувных катера, а также местные рыбаки и люди на берегу.

Сильные волны высотой до двух метров и темнота затрудняли работы в течение ночи, но представитель спасателей заявил, что улучшение погодных условий и состояния моря утром облегчило спасателям продолжение поисков пропавших.

По состоянию на утро 3 июля спасено 29 человек, еще четверо погибли.

Фото: EPA / Индонезийское национальное агентство по поиску и спасению