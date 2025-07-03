Поблизу Балі затонув пором: четверо загиблих і десятки зникли безвісти – фото
Пізно ввечері 2 липня поблизу курортного острова Балі в Індонезії затонув пором з 65 людьми на борту. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на пошуково-рятувальне агентство Індонезії.
Судно KMP Tunu Pratama Jaya затонуло майже через пів години після того, як вийшло з порту Кетапанг у місті Баньювангі на Східній Яві. Судно прямувало до порту Гіліманук на Балі.
У пошукових роботах брали участь дев'ять човнів, включно з двома буксирами та двома надувними човнами, а також місцеві рибалки й люди на березі.
Сильні хвилі заввишки до двох метрів і темрява ускладнювали роботи протягом ночі, але представник рятувальників заявив, що покращення погодних умов і стану моря вранці полегшило рятувальникам продовження пошуків зниклих.
Станом на ранок 3 липня врятовано 29 осіб, ще четверо – загинули.
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