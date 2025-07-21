Поблизу Індонезії загорівся пором з сотнями пасажирів. Загинуло троє людей – фото, відео
В Індонезії в морі загорівся пасажирський пором KM Barcelona 5. Рятувальники евакуювали понад 560 людей, троє загинули, повідомляє АР.
За словами першого адмірала Френкі Пасуна Сіхомбінга, начальника військово-морської бази Манадо, пором KM Barcelona 5 загорівся опівдні 22 липня, коли прямував до столиці провінції Північний Сулавесі Манадо з порту Мелонгуане в районі островів Талауд у тій же провінції.
За словами Сіхомбінга, пожежу, що почалася на кормі порома, ліквідували за годину.
Спочатку на поромі було зареєстровано лише 280 пасажирів і 15 членів екіпажу, але національне агентство з порятунку підтвердило, що було врятовано 568 осіб і знайдено три тіла, зокрема вагітної жінки.
Місткість порома становить 600 осіб. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.
TERRIFYING SCENES: Ferry carrying 280 people bursts into flames off Indonesia, forcing passengers to jump into sea. Rescue crews save over 260, search ongoing for missing. 18 injured, including children. pic.twitter.com/C3NnE6tMKN— Breaking911 (@Breaking911) July 20, 2025
At least five people, including a pregnant woman, died after a passenger ferry caught fire off Indonesia’s Sulawesi coast on Sunday. The KM Barcelona 5 was en route to Manado from Talaud when it ignited in Talise waters. Over 280 passengers and crew have been rescued so far, with… pic.twitter.com/ILyPP5roEl— Mid Day (@mid_day) July 21, 2025
More details https://t.co/jdZbX2p1IY— Grifty (@TheGriftReport) July 20, 2025
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