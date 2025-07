Поблизу Індонезії загорівся пором з сотнями пасажирів. Загинуло троє людей – фото, відео

В Індонезії в морі загорівся пасажирський пором KM Barcelona 5. Рятувальники евакуювали понад 560 людей, троє загинули, повідомляє АР.

За словами першого адмірала Френкі Пасуна Сіхомбінга, начальника військово-морської бази Манадо, пором KM Barcelona 5 загорівся опівдні 22 липня, коли прямував до столиці провінції Північний Сулавесі Манадо з порту Мелонгуане в районі островів Талауд у тій же провінції.

За словами Сіхомбінга, пожежу, що почалася на кормі порома, ліквідували за годину.

Спочатку на поромі було зареєстровано лише 280 пасажирів і 15 членів екіпажу, але національне агентство з порятунку підтвердило, що було врятовано 568 осіб і знайдено три тіла, зокрема вагітної жінки.

Місткість порома становить 600 осіб. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

