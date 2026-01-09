Возле Одессы россияне атаковали два судна под международными флагами, есть погибший – фото

В правительстве сообщили о последствиях дроновых атак РФ по кораблям возле портов "Черноморск" и "Одесса"

Фото: Telegram Алексея Кулебы

Рядом с Одесской областью россияне поразили два гражданских судна под флагами иностранных государств – есть жертва и, предварительно, пострадавшие. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его данным, во время движения к порту "Черноморск" российский ударный беспилотник попал в судно под флагом карибской страны Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерном в рамках Украинского морского коридора. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Читайте также Что известно об "Орешнике": характеристики баллистической ракеты

Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер сообщил, что из-за атаки по кораблю был ранен второй помощник капитана, сирийский гражданин: "Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь".

"Мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт", – отметил Кулеба.

Также, добавил он, рядом с портом "Одесса" оккупанты поразили корабль под флагом Коморских островов (страны, расположенной рядом с Африкой), который перевозил сою.

"В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа – гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление! На место происшествия направлены спасательные подразделения", – написал чиновник.

Фото: Telegram Алексея Кулебы

Фото: Telegram Алексея Кулебы

Фото: Telegram Алексея Кулебы