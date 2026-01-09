Біля Одеси росіяни атакували два судна під іноземними прапорами, є загиблий – фото
Поряд з Одеською областю росіяни уразили два цивільні судна під прапорами іноземних держав – є жертва та, попередньо, постраждалі. Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його даними, під час руху до порту "Чорноморськ" російський ударний безпілотник поцілив у судно під прапором карибської країни Сент-Кітс і Невіс, котре прямувало під завантаження зерном у межах Українського морського коридору. За попередніми даними, є постраждалі.
Глава Одеської обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що через атаку по кораблю було поранено другого помічника капітана, сирійського громадянина: "Йому надається вся необхідна медична допомога".
"Морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту", – зауважив Кулеба.
Також, додав він, поряд з портом "Одеса" окупанти уразили корабель під прапором Коморських островів (країни, розташованої поряд з Африкою), який перевозив сою.
"Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу – громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин! На місце події спрямовано рятувальні підрозділи", – написав чиновник.
- Раніше, 7 січня, російські війська завдали удару по двох українських портах на Чорному морі.
