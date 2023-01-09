UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Возле Соледара пропали два британских волонтера – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 16:18
Возле Соледара пропали два британских волонтера – фото - Фото
Коллаж - Нацполиция

Возле Соледара Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев на фронте, пропали два британских волонтера. Об этом сообщает Нацполиция.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители сообщают, что 7 января около 17:15 в Бахмутский райотдел поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри 28 и 48 лет.

Известно, что 6 января в 08:00 они выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними была утеряна.

Полиция разыскивает волонтеров и призывает граждан, которые видели пропавших без вести или располагают какой-либо информацией о них, сообщить об этом правоохранителям.

Возле Соледара пропали два британских волонтера – фото
  • По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, у оккупантов был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали эти планы.
  • Соледар штурмовали наиболее профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера с разных направлений, но безуспешно. 
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания война британия волонтер Соледар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 