Возле Соледара Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев на фронте, пропали два британских волонтера. Об этом сообщает Нацполиция.

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Правоохранители сообщают, что 7 января около 17:15 в Бахмутский райотдел поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри 28 и 48 лет.

Известно, что 6 января в 08:00 они выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними была утеряна.

Полиция разыскивает волонтеров и призывает граждан, которые видели пропавших без вести или располагают какой-либо информацией о них, сообщить об этом правоохранителям.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, у оккупантов был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали эти планы.

Соледар штурмовали наиболее профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера с разных направлений, но безуспешно.

Оксана Житнюк

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