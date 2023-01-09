Возле Соледара пропали два британских волонтера – фото
09.01.2023, 16:18
Коллаж - Нацполиция
Возле Соледара Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев на фронте, пропали два британских волонтера. Об этом сообщает Нацполиция.
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Правоохранители сообщают, что 7 января около 17:15 в Бахмутский райотдел поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри 28 и 48 лет.
Известно, что 6 января в 08:00 они выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними была утеряна.
Полиция разыскивает волонтеров и призывает граждан, которые видели пропавших без вести или располагают какой-либо информацией о них, сообщить об этом правоохранителям.
- По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, у оккупантов был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали эти планы.
- Соледар штурмовали наиболее профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера с разных направлений, но безуспешно.
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