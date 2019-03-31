Возможные сбои в работе ЦИК покажет первая цифра по явке: Соболев

Сергей Соболев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии ВО Батькивщина считают, что данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о явке избирателей по состоянию на 12:00 продемонстрируют, могут ли быть сбои в работе ЦИК. Об этом заявил корреспонденту LIGA.net замглавы фракции в парламенте Сергей Соболев.

По его словам, наблюдатели от Батькивщины, единственные, кто из кандидатов ведет статистику явки избирателей, а значит смогут отследить первые сбои ЦИК, сравнивания официальную явку с цифрой партийного подсчета.

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"Наши наблюдатели постоянно присылают информацию по явке и как только будет официальная цифра на 12-00 от ЦИК мы также обнародуем свою, чтобы убедиться не случилось ли в ЦИК первых сбоев - есть ли уже расхождения по явке", - сказал Соболев.

Также он отметил, что региональным штабам Батькивщины удалось договориться с пятью разными кандидатами по координации работы на участках по подсчету явки: "по Львову и Запорожью сотрудничаем с представителями (Владимира - ред.) Зеленского и (Анатолия - ред.) Гриценко, где-то с Габером", отметил нардеп.

Также Соболев отметил, что кандидат в президенты Юлия Тимошенко планирует быть все время в предвыборном штабе, но пока она еще здесь не появлялась.

Комитет избирателей, по состоянию на 12:00, зафиксировал такие основные нарушения: голосование за другого избирателя, фотографирование заполненных бюллетеней, препятствование работе наблюдателей.