В то же время инстинкты будут вести политику Кикля в том же направлении, что и лидеры словаков и венгров, считает Лауренц Эннсер-Еденастик

Герберт Кикль (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Возможный канцлер Австрии Герберт Кикль будет иметь ограниченную свободу действий по сравнению с венгерским премьером Виктором Орбаном и словацким Робертом Фицо из-за коалиционного партнера, который наложит определенные ограничения. Такое мнение LIGA.net высказал профессор австрийской политики в Институте политических наук Венского Еденастик.

Кикль будет меньше свободы действий по сравнению с Орбаном и Фицо, потому что будет несколько ограничен партнером по коалиции, считает аналитик. Но инстинкты будут вести его политику в том же направлении, что и лидеры словаков и венгров.

В общем, Партия свободы наиболее русофильская в Австрии. Поэтому есть риск, что чем внешняя политика Австрии будет следовать за Киклем, тем дружественнее будет позиция Вены к Москве и тем больше Австрия будет делать шаги для ограничения помощи Украине и ослабления санкций против России, добавил он.

СПРАВКА Австрийская партия свободы (FPÖ) не единственная в Австрии, выражающая симпатии к России, но ее считают откровенной сторонницей Кремля Кикль и его единомышленники обвиняют НАТО в решении войны России против Украины, считая, что основную выгоду от этого получают США. выступают против поддержки Украины и участия Австрии в санкциях против России, утверждая, что это нарушает принцип нейтралитета страны. Австрийская партия свободы (FPÖ) не единственная в Австрии, выражающая симпатии к России, но ее считают откровенной сторонницей Кремля Кикль и его единомышленники обвиняют НАТО в решении войны России против Украины, считая, что основную выгоду от этого получают США. выступают против поддержки Украины и участия Австрии в санкциях против России, утверждая, что это нарушает принцип нейтралитета страны.

5 января 2025 года канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил об отставке.

10 января стало известно, что временно правительство страны возглавит министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.