Возможный канцлер Австрии будет меньше свободы, чем Орбан и Фицо – Эннсер-Еденастик
Возможный канцлер Австрии Герберт Кикль будет иметь ограниченную свободу действий по сравнению с венгерским премьером Виктором Орбаном и словацким Робертом Фицо из-за коалиционного партнера, который наложит определенные ограничения. Такое мнение LIGA.net высказал профессор австрийской политики в Институте политических наук Венского Еденастик.
Кикль будет меньше свободы действий по сравнению с Орбаном и Фицо, потому что будет несколько ограничен партнером по коалиции, считает аналитик. Но инстинкты будут вести его политику в том же направлении, что и лидеры словаков и венгров.
В общем, Партия свободы наиболее русофильская в Австрии. Поэтому есть риск, что чем внешняя политика Австрии будет следовать за Киклем, тем дружественнее будет позиция Вены к Москве и тем больше Австрия будет делать шаги для ограничения помощи Украине и ослабления санкций против России, добавил он.
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