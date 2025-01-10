Аналітик Еннсер-Єденастік: Можливий канцлер Австрії матиме менше свободи, ніж Орбан та Фіцо
Можливий канцлер Австрії Герберт Кікль матиме обмежену свободу дій, порівнюючи з угорським прем'єром Віктором Орбаном і словацьким Робертом Фіцо, через коаліційного партнера, який накладе певні обмеження. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив професор австрійської політики в Інституті політичних наук Віденського університету Лауренц Еннсер-Єденастік.
Кікль матиме менше свободи дій, порівнюючи з Орбаном і Фіцо, бо буде дещо обмежений партнером по коаліції, вважає аналітик. Але інстинкти вестимуть його політику у тому самому напрямку, що й лідерів словаків та угорців.
Загалом Партія свободи є найбільш русофільською в Австрії. Тож є ризик: що більше зовнішня політика Австрії слідуватиме за Кіклем, то дружнішою буде позиція Відня до Москви та більше Австрія робитиме кроків для обмеження допомоги Україні й послаблення санкцій проти Росії, додав він.
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- 10 січня стало відомо, що тимчасово уряд країни очолить міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.