Аналітик Еннсер-Єденастік: Можливий канцлер Австрії матиме менше свободи, ніж Орбан та Фіцо

Водночас інстинкти вестимуть політику Кікля у тому ж напрямку, що й лідерів словаків та угорців, вважає Лауренц Еннсер-Єденастік

Герберт Кікль (Фото: ЕРА / Filip Singer)

Можливий канцлер Австрії Герберт Кікль матиме обмежену свободу дій, порівнюючи з угорським прем'єром Віктором Орбаном і словацьким Робертом Фіцо, через коаліційного партнера, який накладе певні обмеження. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив професор австрійської політики в Інституті політичних наук Віденського університету Лауренц Еннсер-Єденастік.

Кікль матиме менше свободи дій, порівнюючи з Орбаном і Фіцо, бо буде дещо обмежений партнером по коаліції, вважає аналітик. Але інстинкти вестимуть його політику у тому самому напрямку, що й лідерів словаків та угорців.

Загалом Партія свободи є найбільш русофільською в Австрії. Тож є ризик: що більше зовнішня політика Австрії слідуватиме за Кіклем, то дружнішою буде позиція Відня до Москви та більше Австрія робитиме кроків для обмеження допомоги Україні й послаблення санкцій проти Росії, додав він.

ДОВІДКА Австрійська партія свободи (FPÖ) не єдина в Австрії, яка висловлює симпатії до Росії, але її вважають найвідвертішою прихильницею Кремля. Кікль і його однодумці звинувачують НАТО у розв'язанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України й участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни. Австрійська партія свободи (FPÖ) не єдина в Австрії, яка висловлює симпатії до Росії, але її вважають найвідвертішою прихильницею Кремля. Кікль і його однодумці звинувачують НАТО у розв'язанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України й участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.

5 січня 2025 року канцлер Австрії Карл Негаммер оголосив про відставку.

10 січня стало відомо, що тимчасово уряд країни очолить міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.