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25.06.2019, 16:08

Украина отзывает посла при Совете Европы

Украина отзывает посла при Совете Европы - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД подчеркнул, что Украина "отзывает посла при Совете Европы для консультаций, стратегия понятна"

Приостановление участия Украины в ПАСЕ – это вполне логичный шаг. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Европейская правда.

"Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям. Гораздо сложнее, собственно, с Советом Европы. Это наш юридический и человеческий долг – участвовать в его механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но он важен", - отметил Климкин.

Он считает, что во всем остальном СЕ утратил наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. "Из лидера усилий по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при Совете Европы для консультацийСтратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - подчеркнул глава МИД. 

Министр в целом обозначил шесть тезисов от МИД о возвращении России в ПАСЕ.

"Обидно, что все это произошло при французском председательстве в СЕ. Быть страной-основателем нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ ни одного из условий – это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - сказал он.

Климкин добавил, что "по-человечески ему Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль". "Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - отметил он.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. 

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Теги: Климкин Павел, Россия, пасе, консул, реакция
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