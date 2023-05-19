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Вплоть до сушилок для белья: санкции США закрыли поставки в РФ даже бытовых товаров

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 23:25
Вплоть до сушилок для белья: санкции США закрыли поставки в РФ даже бытовых товаров - Фото
Фото - depositphotos.com

Санкции, которые ввела 19 мая против фигурантов из России администрация США, фактически останавливают экспорт в РФ широкого спектра потребительских товаров. Об этом пишет Reuters

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Введенные ограничения касаются категорий товаров, которые могут быть использованы для помощи армии страны-агрессора, и включают в том числе предметы повседневного спроса, отмечают опрошенные агентством эксперты.  

В качестве примеров попавших под ограничения товаров в публикации упоминаются  сушилки для белья, снегоочистители и доильные машины, которые, по мнению США, могут быть использованы в интересах продолжения развязанной Кремлем войны.

Как сказал Reuters юрист Кевин Вольф, который ранее работал в Министерстве торговли США и уже ознакомился с новыми ограничениями, "сейчас в Россию нельзя отправить даже контактные линзы или солнцезащитные очки" и "проще перечислить товары, на которые ограничения не распространяются".

Другой эксперт, юрист по вопросам торговли Даг Джейкобсон, полагает, что "из-за широкого охвата введенных ограничений теперь требуются лицензии для экспорта даже таких товаров, как слуховые аппараты, вставные зубы и искусственные суставы".

Сергей Бережной
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