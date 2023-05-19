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Аж до сушарок для білизни: санкції США закрили постачання до РФ багатьох побутових товарів

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 23:25
Аж до сушарок для білизни: санкції США закрили постачання до РФ багатьох побутових товарів - Фото
Фото - depositphotos.com

Санкції, які запровадила 19 травня проти фігурантів із Росії адміністрація США, фактично зупиняють експорт до РФ широкого спектра споживчих товарів. Про це пише Reuters.

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Введені обмеження стосуються категорій товарів, які можуть бути використані для допомоги армії країни-агресора, та включають, зокрема, предмети повсякденного попиту, зазначають опитані агентством експерти.

Як приклади товарів, що потрапили під обмеження, у публікації згадуються сушарки для білизни, снігоочисники та доїльні машини, які, на думку США, можуть бути використані на користь продовження розв'язаної Кремлем війни.

Як сказав Reuters юрист Кевін Вольф, який раніше працював у Міністерстві торгівлі США і вже ознайомився з новими обмеженнями, "зараз до Росії не можна відправити навіть контактні лінзи або сонцезахисні окуляри" і що "легше перерахувати товари, на які  обмеження не поширюються".

Інший експерт, юрист з питань торгівлі Даг Джейкобсон, вважає, що "через широке охоплення введених обмежень тепер потрібні ліцензії для експорту навіть таких товарів, як слухові апарати, вставні зуби та штучні суглоби".

Сергій Бережний
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