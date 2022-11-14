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"Враг активно атакует на двух участках". Залужный рассказал о ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 22:10
Фото: пресс-служба Офиса президента

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские войска активно атакуют на двух участках фронта – на северо-востоке Донецкой области в районе Бахмута, а также возле Донецка. Об этом говорится в Facebook главнокомандующего после разговора с главным генералом США Марком Милли.

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"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны. Ситуация на фронте стабильная и контролируемая", – заявил он.

На севере Украины строят "надежный щит" для защиты от возможного вторжения со стороны Беларуси.

На Харьковском направлении, несмотря на сопротивление оккупационных войск, продолжаются наступательные действия.

"Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря стойкости наших передовых подразделений и боеспособным резервам", – говорится в сообщении Залужного.

На Херсонском направлении Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия и укрепляют рубежи обороны.

Усилия Генштаба сейчас сосредоточены на том, чтобы продолжить наступательные действия для деоккупации и не допустить прорыв противника на участках вероятного наступления, заявил Залужный.

Андрій Водяний
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Валерий Залужный война Марк Милли генштаб
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