"Враг активно атакует на двух участках". Залужный рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские войска активно атакуют на двух участках фронта – на северо-востоке Донецкой области в районе Бахмута, а также возле Донецка. Об этом говорится в Facebook главнокомандующего после разговора с главным генералом США Марком Милли.

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"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны. Ситуация на фронте стабильная и контролируемая", – заявил он.

На севере Украины строят "надежный щит" для защиты от возможного вторжения со стороны Беларуси.

На Харьковском направлении, несмотря на сопротивление оккупационных войск, продолжаются наступательные действия.

"Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря стойкости наших передовых подразделений и боеспособным резервам", – говорится в сообщении Залужного.

На Херсонском направлении Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия и укрепляют рубежи обороны.

Усилия Генштаба сейчас сосредоточены на том, чтобы продолжить наступательные действия для деоккупации и не допустить прорыв противника на участках вероятного наступления, заявил Залужный.

В возведении Генштаба за 14 ноября сообщается, что Россия начала бить через Днепр по населенным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с начала полномасштабной войны – с 1 марта.

Андрій Водяний

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