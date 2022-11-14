Россияне бьют из артиллерии по освобожденной территории Херсонской области – Генштаб

Российские оккупанты обстреливают из артиллерии населенные пункты Херсонской области, освобожденные украинскими Силами обороны от армии РФ. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Генштаба, 14 ноября на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Мыловое и Чернобаевка Херсонской области.

ВСУ вошли в Мыловое 10 ноября, освободили от оккупантов Чернобаевку – в один день с Херсоном, 11 ноября, Дудчаны - 9 ноября, Золотую Балку - 3 октября, а Николаевку - еще в мае.

Генштаб сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

Наступать россияне пытаются, как и ранее, на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Для восполнения потерь продолжается подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях и центрах подготовки и последующее перемещение в районы ведения боевых действий.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты обстреливают с левого берега Днепра только что освобожденные населенные пункты Херсонской и Николаевской областей. На левом берегу Днепра оккупанты продолжают фортификацию оборонных рубежей.

Читайте также: Зачистка в Херсоне. СБУ показала видео с переодетым оккупантом и ищет агентов россиян

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.