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Россияне бьют из артиллерии по освобожденной территории Херсонской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 18:46
Россияне бьют из артиллерии по освобожденной территории Херсонской области – Генштаб - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Российские оккупанты обстреливают из артиллерии населенные пункты Херсонской области, освобожденные украинскими Силами обороны от армии РФ. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, 14 ноября на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Мыловое и Чернобаевка Херсонской области.

ВСУ вошли в Мыловое 10 ноября, освободили от оккупантов Чернобаевку – в один день с Херсоном, 11 ноября, Дудчаны - 9 ноября, Золотую Балку - 3 октября, а Николаевку - еще в мае.

Генштаб сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

Наступать россияне пытаются, как и ранее, на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Для восполнения потерь продолжается подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях и центрах подготовки и последующее перемещение в районы ведения боевых действий.

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Оксана Житнюк
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обстрел война Херсон Херсонская область генштаб
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