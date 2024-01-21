"Враг перегруппировывается". На Таврическом направлении два дня без российских авиаударов

Фото: соцсети

Российские войска уже два дня не наносят авиаудары на Таврийском направлении (от Авдеевки до реки Днепр), заявил командующий этим участком фронта генерал Александр Тарнавский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"По состоянию на 6:00 сегодняшнего утра враг в течение суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличил активность артиллерии – зафиксировано 703 артобстрела. За прошедшие сутки было меньше боеприкосновений, всего 30, и применений FPVдронов-. Но враг перегруппировывается и мы готовимся к увеличению его активности", — говорится в Telegram-канале Тарнавского.

Основную активность в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" россияне проявляют в районе Авдеевки и соседних сел Невельское и Первомайское.

За минувшие сутки на Таврийском направлении россияне потеряли 296 солдат и 27 единиц военной техники, в том числе три танка, одну боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему и шесть автомобилей.

Там удалось уничтожить один склад боеприпасов.