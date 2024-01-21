"Враг перегруппировывается". На Таврическом направлении два дня без российских авиаударов
Российские войска уже два дня не наносят авиаудары на Таврийском направлении (от Авдеевки до реки Днепр), заявил командующий этим участком фронта генерал Александр Тарнавский.
"По состоянию на 6:00 сегодняшнего утра враг в течение суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличил активность артиллерии – зафиксировано 703 артобстрела. За прошедшие сутки было меньше боеприкосновений, всего 30, и применений FPVдронов-. Но враг перегруппировывается и мы готовимся к увеличению его активности", — говорится в Telegram-канале Тарнавского.
Основную активность в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" россияне проявляют в районе Авдеевки и соседних сел Невельское и Первомайское.
За минувшие сутки на Таврийском направлении россияне потеряли 296 солдат и 27 единиц военной техники, в том числе три танка, одну боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему и шесть автомобилей.
Там удалось уничтожить один склад боеприпасов.
- Генеральный штаб в утренней сводке в воскресенье сообщил, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки и возле Купянска.