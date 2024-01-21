"Ворог перегруповується". Росія два дні не завдає авіаударів на Таврійському напрямку

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Російські війська уже два дні не завдають авіаударів на Таврійському напрямку (від Авдіївки до річки Дніпро), заявив командувач цієї ділянки фронту генерал Олександр Тарнавський.

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"Станом на 6:00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів. Втім, вчора дещо збільшив активність артилерії – зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, всього 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності", – йдеться у Telegram-каналі Тарнавського.

Основну активність в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни проявляють в районі Авдіївки та сусідніх сіл Невельське та Первомайське.

За добу на Таврійському напрямку росіяни втратили 296 солдатів та 27 одиниць військової техніки, в тому числі три танки, одну бойову броньовану машину, одну артилерійську систему та шість автомобілів.

Там вдалося знищити один склад боєприпасів.