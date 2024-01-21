"Ворог перегруповується". Росія два дні не завдає авіаударів на Таврійському напрямку
Російські війська уже два дні не завдають авіаударів на Таврійському напрямку (від Авдіївки до річки Дніпро), заявив командувач цієї ділянки фронту генерал Олександр Тарнавський.
"Станом на 6:00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів. Втім, вчора дещо збільшив активність артилерії – зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, всього 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності", – йдеться у Telegram-каналі Тарнавського.
Основну активність в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни проявляють в районі Авдіївки та сусідніх сіл Невельське та Первомайське.
За добу на Таврійському напрямку росіяни втратили 296 солдатів та 27 одиниць військової техніки, в тому числі три танки, одну бойову броньовану машину, одну артилерійську систему та шість автомобілів.
Там вдалося знищити один склад боєприпасів.
- Генеральний штаб у ранковому зведенні в неділю повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.