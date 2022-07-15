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Вражеский истребитель Су-35 трижды атаковал ракетами штурмовики ВСУ над Новой Каховкой

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 02:55
Вражеский истребитель Су-35 трижды атаковал ракетами штурмовики ВСУ над Новой Каховкой - Фото
Фото: ВС ВСУ

14 июля российский истребитель Су-35 трижды атаковал ракетами штурмовики Воздушных сил Вооруженных Сил Украины над Новой Каховкой. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонской области, пытаясь поразить позиции ВСУ, но успеха не имел, был вынужден, уклоняясь от огня, отступить.

Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" штурмовики Воздушны сил ВСУ в небе над Новой Каховкой. "Потерь нашей авиации нет", – сообщает ОК "Юг".

Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином. "С нашей стороны потерь не было", – говорится в сообщении.

Читайте также: Воздушные силы ВСУ нанесли четыре удара по оккупантам, уничтожен склад боеприпасов

Наталия Медведева
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