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Воздушные силы ВСУ нанесли четыре удара по оккупантам, уничтожен склад боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 02:38
Воздушные силы ВСУ нанесли четыре удара по оккупантам, уничтожен склад боеприпасов - Фото
Фото: ВС ВСУ

14 июля на южном направлении Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли четыре удара по российским оккупантам, уничтожен склад боеприпасов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Пары вертолетов и пары самолетов четыре раза ударили по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдино, Лозового и Благодатного Херсонской области.

Подтверждены такие потери россиян за сутки: 18 военных, самоходная гаубица "Гвоздика", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов.

"Остальные результаты доразведываются", – сообщили в ОК "Юг".

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Наталия Медведева
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потери врага
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