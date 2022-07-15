Воздушные силы ВСУ нанесли четыре удара по оккупантам, уничтожен склад боеприпасов

14 июля на южном направлении Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли четыре удара по российским оккупантам, уничтожен склад боеприпасов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Пары вертолетов и пары самолетов четыре раза ударили по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдино, Лозового и Благодатного Херсонской области.

Подтверждены такие потери россиян за сутки: 18 военных, самоходная гаубица "Гвоздика", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов.

"Остальные результаты доразведываются", – сообщили в ОК "Юг".

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Наталия Медведева

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